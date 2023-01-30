رئيس الجمهورية يوجه رسالة خطية لأمير دولة الكويت

30 يناير، 2023

وجّه اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية  لأمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وتعميق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين  والحرص على مواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية، حسب ما افاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وفي نفس السياق ، قام بتسليم الرسالة السفير عبد الحميد عبداوي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث تم استقباله اليوم بالكويت من قبل وزير الخارجية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

ش.ن

30 يناير، 2023

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