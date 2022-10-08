رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى الدبلوماسيين الجزائريين

هنأ اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الدبلوماسية الجزائرية بالذكرى الـ60 لانضمامها كبلد عضو في منظمة الأمم المتحدة.

وأورد الرئيس تبون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “في مثل هذا اليوم من عام 1962، رفرفت الراية الجزائرية خفاقةً بين رايات الدول ذات السيادة في مبنى الأمم المتحدة”.

وأردف رئيس الجمهورية بالقول:“في يوم الدبلوماسية الجزائرية، أهيب بكل دبلوماسيينا، ليصونوا الوديعة ويحفظوا أمانة الشهداء، كما تمليه عليهم مهامهم، وتهانيّ لكم جميعًا بمناسبة هذا اليوم التاريخي”.

رمزي أحمد توميات

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