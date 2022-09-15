رئيس الجمهورية يوجه دعوة رسمية لملك البحرين لحضور قمة الجزائر

وجّه اليوم الخميس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون دعوة لملك البحرين للمشاركة في أشغال القمة العربية المقبلة بالجزائر، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

وحسب نص البيان،، فقد وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

وأفاد المصدر، أن رسالة الدعوة سلمها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم بالعاصمة البحرؤينية المنامة من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين.

رمزي أحمد توميات

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