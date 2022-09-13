رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى رئيس دولة الإمارات للمشاركة في القمة العربية

13 سبتمبر، 2022

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وقد سلمه رسالة الدعوة وزير الطاقة، محمد عرقاب، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، خلال استقباله اليوم الثلاثاء. من قبل رئيس الإمارات.

وأكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، تطلع رئيس الجمهورية إلى المشاركة النوعية المعهودة لدولة الإمارات. لجعل هذه القمة موعدا للم الشمل، وإضفاء روح جديدة على التعاون العربي.

وقد قبل رئيس دولة الإمارات دعوة رئيس الجمهورية. وأكد مشاركته شخصيا في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر.

13 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

قطاع الاتصال يباشر في تشكيل لجنة لتوزيع الإشهاراعتمادا على الشفافية

18 أبريل، 2019

بوقدوم يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي

25 مايو، 2021

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوقع مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن 5037 محبوس

1 أبريل، 2020

الفريق شنقريحة يعزي عائلة الفقيد المجاهد عثمان بلوزداد

13 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: