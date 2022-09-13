رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى رئيس دولة الإمارات للمشاركة في القمة العربية

رئيس الجمهورية يوجه دعوة إلى رئيس دولة الإمارات للمشاركة في القمة العربية

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وقد سلمه رسالة الدعوة وزير الطاقة، محمد عرقاب، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، خلال استقباله اليوم الثلاثاء. من قبل رئيس الإمارات.

وأكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، تطلع رئيس الجمهورية إلى المشاركة النوعية المعهودة لدولة الإمارات. لجعل هذه القمة موعدا للم الشمل، وإضفاء روح جديدة على التعاون العربي.

وقد قبل رئيس دولة الإمارات دعوة رئيس الجمهورية. وأكد مشاركته شخصيا في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر.

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