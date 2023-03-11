رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الصيني بمناسبة انتخابه مجددا رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الصيني شي جين بينغ، بمناسبة انتخابه مجددا، رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية.

وبعث رئيس الجمهورية رسالة هذا نصها:

“صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ

رئيس جمهورية الصين الشعبية

فخامة الرئيس والصديق العزيز،

بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصين الشعبية من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يسعدني أن أتوجّه إليكم باسم الجزائر، شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التهاني، مشفوعة بتمنياتي الخالصة لكم بموفور الصحة والعافية، والسداد في أداء مهامكم النبيلة، وللشعب الصيني الصديق إطراد الرفاه والازدهار.

كما لا يفوتني أن أشيد بعمق علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر بالصين، مما يحفزنا على مواصلة العمل سويا، قصد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، تعكس طموحات شعبينا الصديقين وتحقق مصالحهما المشتركة.

وإذ أجدد لكم أخلص عبارات التهنئة وأصدق التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح، تفضلوا، فخامة الرئيس والصديق العزيز، بقبول فائق عبارات المودة والتقدير .”

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