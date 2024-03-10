رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل .

و قال رئيس الجمهورية، “يهل علينا غدا الشهر الفضيل بما يحمله من خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية سائلين الله أن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه “.

و أضاف، “ونحن نستقبل نسمات شهر الرحمة فإن كل جهود الدولة منصبة على أن ينعم المواطنون بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه بلادنا مما يدعونا من باب تقاسم المسؤولية الجماعية إلى العمل جميعا على تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم الأمة وتنمية الروح الوطنية والمواطنة”.

و تابع رئيس الجمهورية، “نغتنم هذه السائحة العظيمة لنبارك للجزائريات والجزائريين افتتاح جامع الجزائر بما يوفره هذا الصرح العلمي من مرافق تليق برسالته النبيلة المبنية على قيم الاعتدال والوسطية”.

كما لم ينس الرئيس تبون، أهل فلسطين، حيث قال، “يحل علينا رمضان هذه السنة وقلوبنا تعتصر لمعاناة أشقائنا في فلسطين المحتلة وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته أمام هذه الإبادة الجماعية وأن يراعي حرمة هذا الشهر عند الأمة”

و هنأ رئيس الجمهورية، أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وقال، “كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أهنئ أفراد جاليتنا في المهجر متمنيا لهم قضاء شهر رمضان في ظروف حسنة في بلدهم أو في الغربة”.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...