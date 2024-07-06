رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة العام الهجري الجديد

6 يوليو، 2024

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للشعب الجزائري في داخل الوطن وخارجه وكل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول غرة محرّم 1446هجرية.

وأورد بيان لرئاسة الجمهورية “بمناسبة حلول غرة محرّم 1446هجرية، ذكرى هجرة حبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلّم من مكة إلى المدينة المنورة، إيذانا بميلاد عهد جديد أشرق على البشرية جمعاء، بالخير واليمن والأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمحبة والإخاء، فبهذه المناسبة الغالية علينا، يهنىء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري في داخل الوطن وخارجه وكل الأمة العربية والإسلامية داعيًا الله أن يُعيده علينا والجزائر ترفل في كنف الاستقرار والأمن والازدهار ..وكل عام وأنتم بخير.

ش.ن

 

 

6 يوليو، 2024
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