قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تهانيه، للشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

وجاء في الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية للشعب الجزائري “بالأمس كنا نترقب هلال رمضان، واليوم نودعه”. وقال الرئيس “الجمد لله الذي من علينا اتمام الصيام والقيام”, ودعا رئيس الجمهورية في كلمته بالقبول.

كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس تبون في كلمته “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”

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