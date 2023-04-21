رئيس الجمهورية يهنئ الجيش الوطني والأسلاك الأمنية وعمال قطاع الصحة بعيد الفطر المبارك

21 أبريل، 2023

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية من الدرك الوطني، الشرطة، الحماية المدنية والجمارك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال  الرئيس تبون في تغريدة له عبر حسابه على التويتر: “عيد مبارك لكل أشاوس جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ضباطا وضباط صف وجنودا. في كل الوحدات والنواحي وكل أولئك المرابطين على حدود وطننا المفدى. دام عز الجزائر ودمتم ذخرا لها”.

كما جاء في تغريدة الرئيس أيضا:” تهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل الأعين الساهرة على حماية الجزائر. من أفراد سلاح الدرك الوطني وشرطة وحماية مدنية وجمارك. تقبل الله منا ومنكم أجمعين”.

وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأطباء وعمال القطاع بمناسبة عيد الفطر المبارك, ففي تغريدة لرئيس الجمهورية عبر حسابه على التويتر:” أتقدم يتهاني الحارة لكل أطبائنا ولعمال قطاع الصحة في هذا العيد المبارك. أمدكم الله بصحة وعافية وتمنياتي بالشفاء لكل مريض”.

ش.ن

21 أبريل، 2023

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