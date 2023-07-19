 رئيس الجمهورية يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

19 يوليو، 2023

قدم، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهانيه للشعب الجزائري والأمة الإسلامية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وهذا بمناسبة حلول شهر محرم والسنة الهجرية الجديدة 1445، كما تمنى الرئيس تبون، دوام الخير والعافية للجزائر.

وجاء في بيان نص البيان:“يهنئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري والأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول شهر محرم والسنة الهجرية الجديدة 1445 متمنيًا دوام الخير والعافية لبلادنا”.

ليديا كبيش

19 يوليو، 2023

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