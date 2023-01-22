رئيس الجمهورية يهنئ إبراهيم غالي بمناسبة انتخابه أمينا عاما للبوليساريو ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إبراهيم غالي بمناسبة انتخابه أمينا عاما للبوليساريو ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وقال الررئيس تبون في رسالة بعث بها لنظيره الصحراوي : يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم، أمينًا عامًا لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ورئيسًا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي.

وأضاف تبون في ذات الرسالة “كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق، الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى، تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وختم الرئيس تبون راسلته يقول” وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت، ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والـمودة.”

ش.ن

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