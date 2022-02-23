رئيس الجمهورية يهنئ أمير الكويت بمناسبة عيد استقلال بلاده

23 فبراير، 2022

هنأ اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، أمير الكويت، بمناسبة عبد استقلال بلاده.

و تقدم الرئيس تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار، بمناسبة حلول الذكرى المزدوجة للعيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت الشقيقة.

كما حيا رئيس الجمهورية المستوى المتميز للثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات الكويتية.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of بن فليس: حل حكومة بدوي من شروط الذهاب إلى رئاسيات تضمن للشعب ممارسة صلاحيته المخوّلة في المادتين 7 و8 من الدستور

بن فليس: حل حكومة بدوي من شروط الذهاب إلى رئاسيات تضمن للشعب ممارسة صلاحيته المخوّلة في المادتين 7 و8 من الدستور

22 أغسطس، 2019
Photo of الفريق شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالجلفة

الفريق شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالجلفة

6 يونيو، 2021
Photo of طالب عمر يؤكد: استثناء الصحراء الغربية من مناورات أفريكوم هو جواب واضح و ملموس على إعلان ترامب

طالب عمر يؤكد: استثناء الصحراء الغربية من مناورات أفريكوم هو جواب واضح و ملموس على إعلان ترامب

9 يونيو، 2021
Photo of دي ميستورا مدعو للعمل بجد للإسراع بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال

دي ميستورا مدعو للعمل بجد للإسراع بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال

7 أكتوبر، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: