رئيس الجمهورية يهنئ أمير الكويت بمناسبة عيد استقلال بلاده

هنأ اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، أمير الكويت، بمناسبة عبد استقلال بلاده.

و تقدم الرئيس تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار، بمناسبة حلول الذكرى المزدوجة للعيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت الشقيقة.

كما حيا رئيس الجمهورية المستوى المتميز للثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات الكويتية.

رمزي أحمد توميات

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