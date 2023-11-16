رئيس الجمهورية ينهي مهام المراقب العام للجيش ومكلف بمهمة بالرئاسة

16 نوفمبر، 2023

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام كل من المراقب العام للجيش ومكلف بمهمة بالرئاسة، وذلك بموجب مرسوم رئاسي.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورّية (على سبيل التسوية)، حيث جاء في نصه:” أنه تنهى مهام كمال سيدي سعيد، بصفته مكّلفا بمهمة برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى.”.

في حين  صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي ينهي مهام أوجاني مصطفــى، بصفته مراقبا عاما للجيش. ابتداء من 22 أكتوبر الماضي 2023.

ليديا كبيش

16 نوفمبر، 2023

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