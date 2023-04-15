رئيس الجمهورية ينعي الدبلوماسي حسين جودي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برسائل تعزية، إلى عائلة الدبلوماسي حسين جودي حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشاد الرئيس تبزظ بتمرس الدبلوماسي الراحل ومساهمته في إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن مصالحها، مذكرا بالمسار المهني للراحل الذي ميزته الرصانة والحنكة والكفاءة العالية.

وجاء في رسالة التعزية: “علمت ببالغ التأثر والأسى وفاة الفقيد المرحوم حسين جودي. أحد أبناء الديبلوماسية الجزائرية المتمرسين الذين ساهموا في إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن مصالحها من خلال تقلده لمسؤوليات رفيعة. أمينًا عامًا لوزارة الشؤون الخارجية وسفيرًا في عدد من العواصم وعضوًا في مجلس الأمة. ولقد عُرف طيلة مساره المهني بالرصانة والحنكة والكفاءة العالية. ممّا أهله لمنزلة التقدير والاحترام بين زملائه ولدى كلّ من عرفوه”.

كما أضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى كافة زملائه في السلك الديبلوماسي. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا المولى عز وجل أن يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة. ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رمزي أحمد توميات

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