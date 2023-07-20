رئيس الجمهورية يلتقي أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس، ببكين بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى هذا البلد الصديق منذ يوم الاثنين الفارط.

واستنع الرئيس تبون خلال هذا اللقاء،إلى انشغالات مختلف المتدخلين من الحضور لاسيما الطلبة ورجال الأعمال المقيمين بالصين ورد على أسئلتهم التي شملت مسائل مختلفة.

وأبرز رئيس الجمهورية أنّ نتائج زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين ايجابية، جدا لافتا الى أنّ المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين.

وأكد الرئيس تبون أنّ هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار بين البلدين،كاشفا أنّه تّم الاتفاق على تكثيف الوفود الطلابية بين البلدين، مضيفا أّن الحكومة الصينية وافقت على تقوية الحركة السياحية نحو الجزائر.

كما أبرز رئيس الجمهورية أنّ الجزائر تسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة.

رمزي أحمد توميات

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