رئيس الجمهورية يقوم بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية

5 يوليو، 2023

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بكل من ولاياا الجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة.

واستهل الرئيس تبون زيارته من محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بولاية بومرداس حيث يعد مشروع محطة المياه البحر بكاب جنات مشروع حيوي بطاقة انتاج تصل إلى 300 متر مكعب يوميا.

ومن شأن مشروع جنات الضخم سد حاجيات أزيد من 3 ملايين مواطن يوميا بالمياه الصالحة للشرب بمختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى المناطق المجاورة لها.

كما تجدر الإشارة الى أن هذه الزيارة تعد ضمن برنامج الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لإستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية.

رمزي أحمد توميات

5 يوليو، 2023

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