رئيس الجمهورية يقلّد الرتب ويسلم الشهادات للطلبة المتفوقين

12 يوليو، 2022
قام  اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين الأوائل بالأكاديمية العسكرية لشرشال.
وأعطى الرئيس تبون، موافقته على تسمية دفعات التخرج باسم المجاهد الراحل “عبد الحفيظ بوصوف”
وللتذكير، فقد أشرف صبيحة اليوم، رئيس الجمهورية، على حفل التخرج السنوي للدفعات على مستوى الأكاديمية العسكرية الرئيس الراحل هواري بومدين، بشرشال، في ولاية تيبازة، أين كان في استقباله في  مدخل الأكاديمية، الفريق أول السعيد شنقريحة.
 كما وقف الرئيس تبون وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين، ووضع اكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد لإسمه.
رمزي أحمد توميات
12 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

تسويق أكثر من 700 ألف طن من الخضر والفواكه خلال رمضان

5 أبريل، 2021

اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين يحمل الاحتلال المغربي مسؤولية اختطاف الإعلامي الصحراوي يحظيه خليهن عبد العزيز الصابي

31 مايو، 2021

توقيف نجل الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس

10 يونيو، 2021

النص الكامل لبيان الوزارة الأولى حول تمديد تدابير الحجر الصحي

15 يناير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: