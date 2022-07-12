قام اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين الأوائل بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

وأعطى الرئيس تبون، موافقته على تسمية دفعات التخرج باسم المجاهد الراحل “عبد الحفيظ بوصوف”

وللتذكير، فقد أشرف صبيحة اليوم، رئيس الجمهورية، على حفل التخرج السنوي للدفعات على مستوى الأكاديمية العسكرية الرئيس الراحل هواري بومدين، بشرشال، في ولاية تيبازة، أين كان في استقباله في مدخل الأكاديمية، الفريق أول السعيد شنقريحة.

كما وقف الرئيس تبون وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين، ووضع اكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد لإسمه.

رمزي أحمد توميات

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