وقّع أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الناخبين لإنتخابات جزئية. في ولايتي تيزي وزو و بجاية.

وتخص هذه الإنتخابات الجزئية لأعضاء المجالس الشعبية لبلديات فرعون ، مسيسنة ، توجة و أقبو بولاية بجاية, بالإضافة الى بلديات آيت حمود و آيت بومهدي بولاية تيزي وزو.

وستجرى إنتخابات المجالس الشعبية البلدية ستجرى يوم 15 أكتوبر القادم, وتضمن هذا المرسوم الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 جويلية الجاري.

ش.ن

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