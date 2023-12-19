رئيس الجمهورية يقدم تعازيه لأمير دولة الكويت

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشاعر والأديب الكويتي، رمز الحركة الثقافية الكويتية والعربية، عبد العزيز بن سعود البابطين

وقال الرئيس تبون في رسالته :“صاحب السمو وأخي العزيز أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول:”علمت ببالغ الحزن و الأسى و بعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له الشاعر والأديب الكويتي، رمز الحركة الثقافية الكويتية والعربية، السيد عبد العزيز بن سعود البابطين، بعد رحلة عطاء وطنية و عربية طويلة، ومسيرة ثقافية حافلة بالإنجازات، تاركاً إرثاً حضارياً وثقافياً وإنسانياً كبيراً و محبا للجزائر شعبا و تاريخا و ثقافة، ستظل مختزنة في الذاكرة الجامعية للأدباء و المبدعين الجزائريين”.

وتابع الرئيس تبون قائلا :”و على إثر هذا المصاب الجلل، أقدم لسموكم و لعائلة البابطين الكرام، خالص التعازي و المواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون.

و تقبلوا صاحب السمو و أخي العزيز بقبول أسمى مشاعر تقديري و بالغ احترامي

رمزي أحمد توميات

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