رئيس الجمهورية يغادر وهران متوجها نحو العاصمة

26 يونيو، 2022

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مدينة وهران بعد إشرافه على افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مدير ديوان الرئاسة ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وأعلن رئيس الجمهورية، عن افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022، مساء أمس، بملعب المركب الأولمبي “ميلود هدفي” بحضور ضيوف من عدة دول ومنظمات.

وحضر حفل الافتتاح، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كضيف شرف بدعوة من الرئيس تبون، بالإضافة إلى القبطانان الحاكمان لسان مارينو أوسكار مينا وباولو رونديلي ونائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر.

رمزي أحمد توميات

26 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 125 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة

25 سبتمبر، 2021

تسجيل  170 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

11 مارس، 2021

انطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 لصالح 47 ألف عامل بقطاع الشباب و الرياضة على المستوى الوطني

27 يوليو، 2021

الإطاحة بمنتحل شخصية إطار في مصالح رئاسة الجمهورية

28 سبتمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: