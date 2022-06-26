غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مدينة وهران بعد إشرافه على افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مدير ديوان الرئاسة ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وأعلن رئيس الجمهورية، عن افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022، مساء أمس، بملعب المركب الأولمبي “ميلود هدفي” بحضور ضيوف من عدة دول ومنظمات.

وحضر حفل الافتتاح، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كضيف شرف بدعوة من الرئيس تبون، بالإضافة إلى القبطانان الحاكمان لسان مارينو أوسكار مينا وباولو رونديلي ونائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر.

رمزي أحمد توميات

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