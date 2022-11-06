رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ الـ27

6 نوفمبر، 2022

 غادر منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرض الوطن متوجها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ الـ27 التي تعقد غدا في شرم الشيخ

و تشارك اليوم الأحد الجزائر في أشغال المنتدى الدولي حول التغيرات المناخية وكيفية تمويل البرامج والمشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة “كوب 27 “، بمدينة الأقصر المصرية.

ويمثل الجزائر في هذا المنتدى الذي يهدف إلى خلق حوار مع المشرعين المنتخبين والوكالات المانحة والقطاع الخاص، وفد برلماني جزائري برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن.

وأوضح البرلماني منذر بودن في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن هذا المنتدى يبرز أهمية المنتدى من خلال المواضيع المقترحة للنقاش

كما كشف ذات المتحدث، أن أشغال اليوم الأول لهذا المنتدى ستخصص لمناقشة موضوعي ارتفاع درجة حرارة الأرض وإمدادات المجتمعات بالطاقة.

في حين يتضمن برنامج اليوم الثاني مناقشة موضوعين رئيسيين أيضا يتعلق الأول بالشبكات القارية المخصصة لربط المناطق الغنية بالطاقات المتجددة مع المراكز الحضارية والصناعية، فيما يدور الموضوع الثاني حول تكييف الأنظمة البنكية مع تمويل النظام الطاقوي الجديد .

كما تجدر الاشارة الى أن هذا الملتقى ينظم بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالشراكة مع البرلمان الإفريقي و مفوضية الاتحاد الأوروبي

ليديا كبيش

6 نوفمبر، 2022

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