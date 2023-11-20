رئيس الجمهورية يعين محمد حسوني مستشارا مكلفا بالشؤون الدينية و الزوايا

20 نوفمبر، 2023

قام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بتعيين محمد حسوني مستشارا مكلفا بالشؤون الدينية و الزوايا.

 

20 نوفمبر، 2023

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