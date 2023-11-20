الرئيسية/الأولى/رئيس الجمهورية يعين محمد حسوني مستشارا مكلفا بالشؤون الدينية و الزوايا رئيس الجمهورية يعين محمد حسوني مستشارا مكلفا بالشؤون الدينية و الزوايا 20 نوفمبر، 2023 قام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بتعيين محمد حسوني مستشارا مكلفا بالشؤون الدينية و الزوايا. شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 20 نوفمبر، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة