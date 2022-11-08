رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

عاد مساء أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن قادما من دولة مصر بعد مشاركته مؤتمر الأطراف حول المناخ. وذلك بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشارك الرئيس تبون أشغال في إجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة الـ 27 لاطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بشرم الشيخ في مصر “كوب 27” .

وكان لرئيس الجمهورية عدة لقاءات بشرم الشيخ، حيث إلتقى بالعديد من الرؤساء و الملوك وقادة الدول، منهم العاهل الأردني، عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الهولندي ورئيسة مجلس الوزراء الايطالي والرئيس الفنزويلي.

كما كانت القمة فرصة للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد. ايضا رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، وقادة آخرون.

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