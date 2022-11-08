رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

8 نوفمبر، 2022

عاد مساء أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن قادما من دولة مصر بعد مشاركته مؤتمر الأطراف حول المناخ. وذلك بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشارك الرئيس تبون أشغال في إجتماع  القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة  الـ 27 لاطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بشرم الشيخ في مصر “كوب 27” .

وكان لرئيس الجمهورية عدة لقاءات بشرم الشيخ، حيث إلتقى بالعديد من الرؤساء و الملوك وقادة الدول، منهم  العاهل الأردني، عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الهولندي ورئيسة مجلس الوزراء الايطالي والرئيس الفنزويلي.

كما كانت القمة فرصة للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد. ايضا  رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، وقادة آخرون.

وكان في إستقبال رئيس الجمهورية لحظة وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي كل من الفريق أول السعيد شنقريحة. وكذا الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

ش.ن

8 نوفمبر، 2022

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