أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الحداد الوطني وتنكيس الأعلام اليوم وغدا على إثر وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد.

هذا وبعث اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون برسالة تعزية إثر وفاة رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد.

وقال الرئيس تبون: “كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بقلب يعمره الإيمان بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “لهذه الفاجعة الأليمة أتقدم باسمي وباسم الشعب الجزائري بأخلص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعبا راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.

ش.ن

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