أعطى أمسية اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إشارة انطلاق الطبعة ال19 للألعاب المتوسطية وهران 2022، بملعب المركب الأولمبي “ميلود هدفي”.

و قبل إعطاء اشارة الانطلاق، رحب الرئيس تبون بالضيوف الحاضرين و في مقدمتهم أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف الدورة.

وحضر الحفل الى جانب أيمر قطر، كل من القبطانان الحاكمان لسان مارينو، أوسكار مينا وباولو رونديلي ونائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ووزيرة الداخلية الايطالية، لوتشيانا لامورجيزي والامين العام للاتحاد من أجل المتوسط، كمال ناصر.

كما ستعرف هذه الطبعة التي ستتواصل فعاليتها إلى غاية ال6 من شهر جويلية المقبل مشاركة 3.390 رياضي قادمين من 26 دولة، حيث سيتنافس الرياضيون خلال 12 يوما في 24 رياضة مسجلة في البرنامج العام للألعاب من بينها ثلاث رياضات استعراضية.

رمزي أحمد توميات

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