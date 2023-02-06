رئيس الجمهورية يعزي نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان إثر الزلزال العنيف

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جمهورية تركيا.

وكما جاء في رسالة التعزية :”صاحب الفخامة رجب طيب أردوغـان٬رئيس جمهورية تركيـا٬ فخامة الرئيس وأخي العزيز”.

وأضاف رئيس الجمهورية:”تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرق تركيا، مخلفا الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى ومحاصرين ما يزالون تحت الأنقاض، وأدى إلى خسائر مادية فادحة”.

وأردف الرئيس بالقول:”وأمام هول هذه الفاجعة الإنسانية التي ألمت بالشعب التركي الشقيق، أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي لجمهورية تركيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، وبأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا في مصابهم الأليم. وأسأل الله العلي القدير، أن يعينكم على تجاوز هذه المحنة بالصبر والثبات ويتغمد أرواح جميع الضحايا بواسع رحمته ويعجل بشفاء الجرحى والمصابين ويحفظ بلدكم الشقيق من كل سوء”.

“ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذه الظروف القاسية، معربًا عن كامل استعدادنا للمساهمة في كل مجهود من شأنه التخفيف من وقع هذه المأساة الأليمة”.

وختم رئيس الجمهورية رسالته:”وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التعاطف والمواساة”.

حورية سعداوي

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