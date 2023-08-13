رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأمريكي 

13 أغسطس، 2023

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة إلى نظيره الأمريكي، جو بايدن، يعزيه فيها جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية “الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أود أن أعرب لكم و إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الأمريكي الصديق عن خالص التعازي والمواساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية والتي خلفت العديد من الضحايا و المصابين”.

وأضاف الرئيس تبون “وإذ أشاطر أسر الضحايا مشاعر الحزن والألم، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، أؤكد لكم تضامن الجزائر حكومة و شعبا في هذه الظروف الأليمة”.

وختم يقول “وتقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير و الاحترام”.

ش.ن

13 أغسطس، 2023

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