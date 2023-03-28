رئيس الجمهورية يعزي في وفاة شيخ الطريقة الموساوية بكرزاز

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية، إلى عائلة المرحوم الحاج سيدي أمحمد عبدلي شيخ الطريقة الموساوية بكرزاز.

وقال الرئيس تبون في رسالته:“فاضت روح فقيدنا فضيلة الحاج أمحمد عبدلي، شيخ الطريقة الموساوية بكرزاز، ولاية بني عباس. إلى بارئها تاركا وهو يرحل عن هذه الدنيا مكارم الأتقياء الصالحين”.

واضاف رئيس الجمهورية بالقول :”إذْ ستذكره بالحمد مآثره في الحفاظ على نهج الأوائل من الشيوخ والأئمة الذين أسسوا الطريقة الموساوية. ومكّنوا لها في ربوع كرزاز العزيزة، ليمتد إشعاع زاويتها في التعليم والإصلاح، ولتبقى حصنا مباركا، يأوي إليه أهل الذكر، ويتردد فيه آي القرآن الكريم، ويفيض بعطر السنة النبويّة”.

وتابع الرئيس تبون قائلا :” لقد قضى تبارك وتعالى أن يتوفى الفقيد فيفجع بهذا الابتلاء أتباع ومريدو الطريقةِ الموساوية. وإننا لنتقاسمهم بالصّبر والرّضا هذا المصاب، ونتوجّه إلى عائلته، وإلى شيوخ وأئمة الطريقة، وزاوية كرزاز وفروعهاـ بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة.، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتولى الفقيد بواسع الرحمة والغفران، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان”.

هذا وقد توفي، أمس الإثنين، الشيخ سيدي الحاج بوعبدلي شيخ زاوية كرزاز، الشيخ الحالي للطريقة الموساوية ببلدية كرزاز ولاية بني عباس.

رمزي أحمد توميات

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