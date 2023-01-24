رئيس الجمهورية يعزي في وفاة شيخ الزاوية العثمانية بطولقة

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة فضيلة الإمام سيدي عبد القادر عثماني شيخ الزاوية العثمانية بطولقة

وقال الرئيس تبون: “فاضت روح الشيخ عبد القادر عثماني إلى بارئها والتحق سليل العلماء الأجلاء أصيل مدينة طولقة العريق في العلم والإصلاح إلى الرفيق الأعلى”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول :”رحل العالم الجليل الفقيه المدرس بعد أن عاش مديد عمره مؤتمنا على إرث والده الشيخ الحاج الذي تعهد ورعى بهمة العلماء زاوية جده سيدي علي بن عمر في طولقة”.

كما تابع الرئيس تبون قائلا: “إنني لأودع معكم بتأثر ورضا صوفية رحمانية حافظا في صباه كتاب الله محصلا مجيدا لعلوم اللغة والفقه وأحد كبار شيوخ زاوية طولقة العامرة”.

ليديا كبيش

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