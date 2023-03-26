رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد والوزير الأسبق ساسي لعموري

26 مارس، 2023

تقدم رئيس الجمهورية بتعازيه القلبية لعائلة الفقيد الراحل المجاهد والوزير الأسبق ساسي لعموري. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

هذا وقد توفي المجاهد والوزير الأسبق, ساسي لعموري, عن عمر ناهز الـ 83 عاما وهو من مواليد 1940 بولاية ميلة. حفظ القرآن الكريم في سن جد مبكرة بمسقط رأسه ومع اندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

ةللتذكير فقد التحق بصفوف المنظمة المدنية لجيش التحرير الوطني بالولاية الثانية التاريخية إلى أن سجن من 1957 إلى 1962.

كما تقلد الفقيد منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف, سنة 1992 في حكومة سيد أحمد غزالي, ثم سنة 1994 في حكومة مقداد سيفي

رمزي أحمد توميات

26 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يستقبل الوفد البرلماني الروسي

18 مايو، 2022

رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريمي بنادي الجيش

4 أغسطس، 2022

الحماية المدنية تصدر بيانا مفصلا عن حصيلة حرائق الغابات

18 أغسطس، 2022

تسجيل 1172 إصابات و 37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

1 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: