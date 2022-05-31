بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم بلعيد محند أوسعيد. الناطق باسم الرئاسة السابق ومؤسس حزب الحرية والعدالة محند أوسعيد بلعيد.

وجاء في نص الرسالة “قضى المولى تبارك وتعالى أن نُفجع معكم بمصابنا الأليم. في فقد المرحوم محند أوسعيد، الذي يلتحق إلى جوار ربّ العزّة. بعد أن كابد بصبر وإيمان الابتلاء بالمرض، وبرحيله نُودع ببالغ التأثر والأسى إعلاميًا كبيرًا مقتدرًا من جيل الرواد الأكفاء. خدم بلده بإخلاص وتفان من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها سفيرًا ووزيرًا، ومساهماته في النشاط السياسي”.

وقال الرئيس تبون “لقد عرفنا الفقيد رجلاً وطنيًا شديد التعلُّق بالوفاء لوطنه وأمته. حريصًا على الإتقـــان فـي الأداء، ملتزمًا ومتشبعًا بثقافـــة الدولــــة. وإننا إذ نحتسب إلى المولى عزَّ وجلَّ فيما قدَّر، لا نملك إلا التسليم بما كتب من آجال. ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ صدق الله العظيم”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا:“أمام هذه المحنة.. وفي هذه اللحظات العصيبة، أدعو الله تعالى أن يَعمُر النفوس المكلومة بالسكينة والرضا، ويتولى الفقيد برحمته الواسعة. وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان”.

رمزي أحمد توميات

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