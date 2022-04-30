رئيس الجمهورية يعزي عائلة المجاهد المحامي غوتي بن مالحة

30 أبريل، 2022

قام أمسية الجمعة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرسال رسالة تعزية إلى عائلة المجاهد والمحامي غوتي بن مالحة. الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 94 عاما.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد أعرب الرئيس تبون في رسالة التعزية عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة المجاهد والمحامي، غوتي بن مالحة وللأسرة الثورية.

وقال رئيس الجمهورية، أن الفقيد هو  من الأعضاء البارزين في هيئة الدفاع عن المجاهدين والمدنيين الذين سجنوا من طرف الاستعمار راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بجميل رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ليديا كبيش

30 أبريل، 2022

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