رئيس الجمهورية يعزي عائلة المجاهد الراحل محمد بتشين

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه القلبية، إلى أسرة الفقيد العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين الذي وافته المنية اليوم وإلى كافة مستخدمي وإطارات الجيش الوطني الشعبي.

وقال الرئيس تبون:”تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الـمرحوم الـمجـاهد العميد المتقاعد محمد بتشين إلى رحمة الله، وأمام قضاء الله تعالى لا يسعنا ونحن نودع مجاهدًا ممن انضووا تحت لواء الجيش الوطني الشعبي، وتولى باقتدار وإخلاص مهام ومسؤوليات رفيعة، إلاّ أن نحتسب في هذا الـمصاب الأليم إلى الـمولى عزّ وجلّ، وندعوه جلّ وعلا أن يعينكم على تجاوز الابتلاء بالثبات والرضا، وأن يعمر قلوبكم بالإيمان والسكينة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان، ويشمل الفقيد بواسع الرحمة والـمغفرة، عظّم الله أجـركُم، وأحسن عزاءكم”.

وللتذكير، فقد توفي الوم الثلاثاء المجاهد والمدير الأسبق للمخابرات الجزائرية الجنرال محمد بتشين عن يناهز 88 عاما.1998.

رمزي أحمد توميات

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