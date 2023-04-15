رئيس الجمهورية يعزي عائلة المجاهد الراحل المدني حواس

15 أبريل، 2023

 بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد برسالة تعزية، إلى عائلة المجاهد والإعلامي المدني حواس المدعو “سي عبد اللطيف”.، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشاد الرئيس تبون بالمسار النضالي للمجاهد الراحل، الذي جاهد بالكلمة. واستمات في اسماع صوت الثوار المجاهدين عبر أثير الاذاعة المدوية إبان الكفاح المسلح.

كما جاء في رسالة التعزية: “شاء المولى عز وجل أن يتوفى الفقيد المرحوم المجاهد المدني حواس أحد أقلام إذاعة الجزائر الحرة. ورفيق المرحوم المجاهد عيسى مسعودي وآخرين. الذين جاهدوا بالكلمة واستماتوا في إسماع صوت الثوار المجاهدين” عبر أثير تلك الإذاعة المدوية إبان الكفاح المسلح”.

كما أضاف الرئيس تبون: “لقد كان الفقيد مثالا للوطنية والنزاهة والوفاء للجزائر في تلك المرحلة. وفي أداء المهام التي تولاها بالتزام وطني وبإقتدار عال في الإذاعة والتلفزيون بعد الاستقلال”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إلى عائلة الفقيد. وإلى أسرة الإذاعة والتلفزيون والأسرة الإعلامية وإخوانه المجاهدين. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

رمزي أحمد توميات

15 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

27 أغسطس، 2021

مصالح الأمن الوطني تسجّل 126 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

23 مايو، 2022

بن مسعود: الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج بذور الحبوب بكل أصنافها

6 أبريل، 2021

القفز المظلي يميّز اليوم الرابع للألعاب العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022”

19 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: