رئيس الجمهورية يعزي عائلة المجاهد الراحل المدني حواس

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد برسالة تعزية، إلى عائلة المجاهد والإعلامي المدني حواس المدعو “سي عبد اللطيف”.، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشاد الرئيس تبون بالمسار النضالي للمجاهد الراحل، الذي جاهد بالكلمة. واستمات في اسماع صوت الثوار المجاهدين عبر أثير الاذاعة المدوية إبان الكفاح المسلح.

كما جاء في رسالة التعزية: “شاء المولى عز وجل أن يتوفى الفقيد المرحوم المجاهد المدني حواس أحد أقلام إذاعة الجزائر الحرة. ورفيق المرحوم المجاهد عيسى مسعودي وآخرين. الذين جاهدوا بالكلمة واستماتوا في إسماع صوت الثوار المجاهدين” عبر أثير تلك الإذاعة المدوية إبان الكفاح المسلح”.

كما أضاف الرئيس تبون: “لقد كان الفقيد مثالا للوطنية والنزاهة والوفاء للجزائر في تلك المرحلة. وفي أداء المهام التي تولاها بالتزام وطني وبإقتدار عال في الإذاعة والتلفزيون بعد الاستقلال”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجه إلى عائلة الفقيد. وإلى أسرة الإذاعة والتلفزيون والأسرة الإعلامية وإخوانه المجاهدين. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

رمزي أحمد توميات

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