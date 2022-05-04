قدم اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية ، تعازيه القلبية إلى عائلة الفنان الراحل محمد حزيم، الذي وافته المنية صبيحة اليوم عن عمر ناهز ال 70 سنة.

وقال الرئيس تبون:”ببالغ التأثر أقاسمكم المصاب الأليم، ونحن نفقد الفنان المتميز محمد حزيم رحمة الله عليه .. ونودِّع معكم بحسرة وألم وجهًا بارزًا، واسمًا مبدعًا ممَّن زرعوا بأدائهم الفني على مدار سنوات طويلة البسمة والبهجة، بمشاركته في العديد من الحصص والبرامج التلفزيونية الهادفة والممتعة”

وأضاف رئيس الجمهورية:”قد كانت له بصمة خاصة وحضور جذاب يشهد عليهما ما يحظى به المرحوم من مودة لدى الجزائريات والجزائريين، الذين سيحفظون له صورة الممثل المبدع الملتزم الجدير بالتقدير”.

وتابع الرئيس تبون :” وأمام قضاء الله وقدره، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم وإلى زملائه في الساحة الثقافية والفنية، بخالص التعازي وصادق مشـاعـر الـمواسـاة، داعيًا الـمولى عـزّ وجلّ أن يتغمده برحمـته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان، عظم الله أجركم.”

رمزي أحمد توميات

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