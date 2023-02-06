رئيس الجمهورية يعزي الرئيس السوري بشار الأسد إثر الزلزال العنيف

6 فبراير، 2023

وجه رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون٬ رسالة تعزية٬ إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية:”فخامة الرئيس وأخي العزيز،تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا الشقيقة صبيحة اليوم، مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة”.

وأضاف رئيس الجمهورية:”وأمام هول هذه المأساة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري الشقيق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي لفخامتكم وللشعب السوري الشقيق، وبصادق مواساتي لعائلات الضحايا، راجيا من المولى عزّ وجل أن يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويخفف على سوريا هذه المحنة الأليمة”.

وأردف الرئيس بالقول:”وفي هذا المقام، لا يفوتني أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر حكومة وشعبا إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه الظروف القاسية، واستعدادنا التام لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدّة وآثار هذه المأساة الأليمة”.

وكما ختم رئيس الجمهورية رسالته:”وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

 

حورية سعداوي

6 فبراير، 2023

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