رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور ترحُما على شهداء الثورة بمقام الشهيد

رئيس الجمهورية يضع إكليلا من الزهور ترحُما على شهداء الثورة بمقام الشهيد

ترحّم صبيحة اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، على أرواح شهداء ثورة التحرير بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

وقام الرئيس تبون بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المُخلّد لشهداء الثورة المجيدة، كما قرأ فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء.

كما حضر وقفة الترحم مسؤولين كبار في الدولة على غرار رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج.

ليديا كبيش

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