وصل صبيحة اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مقام الشهيد، في العاصمة، أين وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

و كان في استقبال الرئيس تبون، وفد رسمي هام على رأسهم رئيس مجلس الأمة وأعضاء من الطاقم الحكومي.

وأشرف رئيس الجمهورية، في مستهلّ احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، على تدشين معلم “أصدقاء الثورة الجزائرية من الأجانب” برياض الفتح بالعاصمة.

ويتمثل المعلم، في جدارية مرصعة باسماء أصدقاء الثورة التحريرية من الأجانب.

رمزي أحمد توميات

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