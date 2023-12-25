رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الأمم لإلقاء الخطاب السنوي المُوجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين

25 ديسمبر، 2023

وصل في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم الصنوبر البحري، بالعاصمة، لإلقاء الخطاب السنوي المُوجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، بمدخل قصر الأمم، كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وسيتضمن خطاب الرئيس تبون، حوصلة تقييمية للإنجازات المحققة خلال السنوات الأربعة من عهدته الرئاسية، في مختلف المجالات، ومدى تنفيذه للالتزامات الـ54 التي تعهّد بها أمام الشعب الجزائري ضمن برنامجه الرئاسي.

ش. ن

25 ديسمبر، 2023

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