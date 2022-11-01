رئيس الجمهورية يصف العلاقات بين الجزائر وقطر بالمثالية

وصف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العلاقات بين الجزائر وقطر بالمثالية، كاشفا أن قيادة البلدين تسعى إلى الإرتقاء بها إلى أحسن المستويات.

وقال الرئيس تبون في حوار لوكالة الأنباء القطرية، :”نسجل في المجال السياسي تقارب الآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك، أما بالنسبة للجانب الاقتصادي، تعمل قيادتا البلدين على الإرتقاء به إلى أحسن المستويات، تحقيقا لمنفعة الشعبين الشقيقين”.

وكشف رئيس الجمهورية، أن هناك مشاريع ضخمة تم تجسيدها كما أن هناك مشاريع أخرى في طور الإنجاز، والبعض الآخر على وشك الانطلاق وهذا ما أثبتته تجربة التعاون التي كانت نتائجها إيجابية جدا.

وأفاد الرئيس تبون :”أنه يحرص كل الحرص على مواصلة العمل سويا لتحقيق زيادة في الإستثمارات على المديين القريب والمتوسط”، مشيرا إلى أن الجزائر وقطر تتقاسمان نفس الموقف.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول:” الحقيقة أن كل الاجتهادات التي تصب في صالح الشعوب العربية مهما كان مستوى النتائج المحققة في الميدان، هي محل إشادة، وتعتبر إنطلاقة لتشجيع وتعزيز هذه الروح التضامنية التي لا يمكن أن تغيب لسبب أو لآخر”.

وتابع الرئيس تبون قائلا :”لأننا في آخر المطاف نتقاسم الكثير من التحديات، ونقدر كثيرا الجهود القطرية التي ما فتئت تحاول إيجاد أرضية مشتركة تجاه الكثير من هذه القضايا”.

رمزي أحمد توميات

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