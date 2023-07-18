رئيس الجمهورية يشرف مع نظيره الصيني على مراسم توقيع 19 اتفاقية و مذكرة تفاهم

18 يوليو، 2023
رئيس الجمهورية يشرف مع نظيره الصيني على مراسم توقيع 19 اتفاقية و مذكرة تفاهم

أشرف اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رفقة نظيره الصيني شي جين بينغ على مراسم التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

و تتمثل الإتفاقيات الموقعة من الجانبين في، اتفاق تعاون بين الجزائر والصين في مجال النقل بالسكك الحديدية. ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا. والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي وكذا اتفاقية إطار للتعاون في مجال الاتصالات.

كما تم التوقيع أيضا، على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة  ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والإقتصادي. ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون التجاري. ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي.

شرف الدين عبد النور

18 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يعزي عائلة الوزير عبد الرحمان بن خالفة

23 أبريل، 2021

توقيف 54 تاجر مخدرات وحجز ما يقارب 12 قنطار من الكيف المعالج

9 نوفمبر، 2022

رئيسة مركز “روبرت كينيدي” للعدالة وحقوق الإنسان تستعرض جانبا من معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي

20 فبراير، 2021

رئيس البرلمان العربي: نثق في قدرة الجزائر على إنجاح القمّة الاستثنائية

29 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: