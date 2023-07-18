رئيس الجمهورية يشرف مع نظيره الصيني على مراسم توقيع 19 اتفاقية و مذكرة تفاهم

أشرف اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رفقة نظيره الصيني شي جين بينغ على مراسم التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

و تتمثل الإتفاقيات الموقعة من الجانبين في، اتفاق تعاون بين الجزائر والصين في مجال النقل بالسكك الحديدية. ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا. والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي وكذا اتفاقية إطار للتعاون في مجال الاتصالات.

كما تم التوقيع أيضا، على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والإقتصادي. ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون التجاري. ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي.

شرف الدين عبد النور

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