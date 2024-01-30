رئيس الجمهورية يشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية

أشرف عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، على مراسم المقـابلة النهـائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتهـا الواحدة والخمسين، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون مسعود بوجريو، أين كان في استقباله الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي و الوزير الأول نذير العرباوي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن رئيس الجمهورية استمع في المستهل، للنشيد الوطني وقدمت له تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، ليحيي بعدها مستقبليه، كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية.

بالقاعة الشرفية للمركب الرياضي العسكري تابع الرئيس عرضا شاملا حول الرياضات العسكرية، قدمه العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ليتابع بعدها الحضور فيلما قصيرا حول مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ونتائج الرياضيين العسكريين المتألقين خلال هذا الموسم الرياضي من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي. وبهذه المناسبة نوه رئيس الجمهورية بالنخب الرياضية الوطنية العسكرية والمدنية متمنيا لهم تحقيق المزيد من الانتصارات والنتائج الإيجابية تشريفا للراية الوطنية، يضيف البيان.

ليتنقل بعدها رئيس الجمهورية رفقة الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى المنصة الرسمية لملعب المركز، أين أشرف على مراسم انطلاق المقابلة النهائية التي جمعت فريقي قيادة القوات البرية والناحية العسكرية الأولى وذلك بحضور الوزير الأول، أعضاء من الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية إلى جانب مديرين ورؤساء مصالح مركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وعدد من الضيوف، يضيف البيان.

في ختام المباراة، سلم الجمهورية الميداليات لكلا الفريقين وكأس الجزائر العسكرية لفريق الناحية العسكرية الأولى الفائز.

ش.ن

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