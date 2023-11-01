رئيس الجمهورية يشرف على مراسم إحياء ذكرى أول نوفمبر بالنادي الوطني للجيش

أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، مساء اليوم الأربعاء، على مراسم احياء ذكرى أول نوفمبر المجيدة على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

كما أشرف الرئيس تبون اليوم على مراسم إحياء الذكرى ال69 لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، حيث جرت مراسم إحياء هذه الذكرى بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة ومجاهدين وشخصيات وطنية وسياسية.

وكان رئيس الجمهورية، قبل ذلك، قد توجّه إلى مقام الشهيد، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كما أشرف الرئيس تبون, بنفس المناسبة, على تدشين مستشفى “الأم والطفل للجيش” ببني مسوس بالجزائر العاصمة، حيث مرفوقا خلال مراسم التدشين برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة و وزير الصحة عبد الحق سايحي.

ش.ن

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