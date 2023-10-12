رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين برئاسة الجمهورية
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم على تنصيب السادة الآتية أسماؤهم، مستشارين لدى رئيس الجمهورية :
ـ بوعلام بوعلام، مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.
ـ بومدين بن عتو مكلفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.
ـ محمد شفيق مصباح، مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
محمد بوخاري، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.
ـ أمين معزوزي مكلفا بالطاقة والمناجم والبيئة.
ـ كمال رزيق، مكلفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.
ـ محمد الصغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا.
ـ حميد لوناوسي مكلفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان.
ـ كمال سيدي سعيد مكلفا بالمديرية العامة للاتصال.
ـ بومدين بن عتو مكلفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.
ـ محمد شفيق مصباح، مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
محمد بوخاري، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.
ـ أمين معزوزي مكلفا بالطاقة والمناجم والبيئة.
ـ كمال رزيق، مكلفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.
ـ محمد الصغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا.
ـ حميد لوناوسي مكلفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان.
ـ كمال سيدي سعيد مكلفا بالمديرية العامة للاتصال.