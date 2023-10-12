رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين برئاسة الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم على تنصيب السادة الآتية أسماؤهم، مستشارين لدى رئيس الجمهورية :

ـ بوعلام بوعلام، مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات.

ـ بومدين بن عتو مكلفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.

ـ محمد شفيق مصباح، مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

محمد بوخاري، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.

ـ أمين معزوزي مكلفا بالطاقة والمناجم والبيئة.

ـ كمال رزيق، مكلفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.

ـ محمد الصغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا.

ـ حميد لوناوسي مكلفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان.

ـ كمال سيدي سعيد مكلفا بالمديرية العامة للاتصال.

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