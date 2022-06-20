يشرف في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الأعلى للشباب، بقصر الأمم.

وتم تعيين مصطفى حيداوي، الذي كان يشغل منصب مدير الاتصال بالديوان الوطني للحج والعمرة، رئيسا للمجلس.

كما تتكون تشكيلة المجلس، من 348 عضوا عهدتهم مدتها 4 سنوات غير قابلة للتجديد وتتميز بالمناصفة بين الجنسين.

ويمثل 232 عضوا منتخبا الولايات الـ 58، 34 عضوا من ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية ، المحلية منها والوطنية، يعينهم وزير الشباب، 16 عضوا يمثلون الجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعنيهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، و 16 عضوا يمثلون الطلبة والمنظمات الطلابية يعينهم وزير التعليم العالي .

بالإضافة إلى 10 أعضاء يمثلون المتربصين والممتهنين و طلبة التكوين المهني، يقوم بتعيينهم وزير التكوين المهني، 10 أعضاء يمثلون جمعيات الشباب ذوي الإعاقة يعينهم وزير التضامن، 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، و 20 عضوا يمثلون الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.

رمزي أحمد توميات

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