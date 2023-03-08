رئيس الجمهورية يشرف على تكريم نساء رائدات في عديد المجالات

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المركز الدولي للمؤتمرات. للإشراف على حفل تكريمي على شرف نساء رائدات، متفوقات ومتميزات أثبتنّ جدارتهنّ في العديد من المجالات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

هذا وقد وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 08 مارس. أكد من خلالها أن قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الحكومة التي دعاها إلى تكثيف دعمها. ومرافقتها لكل جهد يرمي إلى ترسيخ التضامن الوطني وترقية المرأة ورعاية الأسرة الجزائرية.

رمزي أحمد توميات

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