رئيس الجمهورية يشرف على تكريم المتفوّقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

كرّم اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، الذين امتازوا بمعدلاتهم العالية وطنيا.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أشرف على احتفالية أقيمت بقصر الشعب. حضرها كبار المسؤولين في الدولة، إلى جانب أولياء المتفوقين الأوائل، على المستوى الوطني وعددهم 49، منهم النظاميين، وأشبال الأمة، وذوي الهمم.

كما كرّم رئيس الجمهورية بهذه المناسبة أيضا نوابغ الجزائر المتوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان 2023، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

ش.ن

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