رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، زوال اليوم الثلاثاء، يقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، للإشراف على افتتاح معرض الجزائر الدولي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أشرف الرئيس تبون على فعاليات إفتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي، والذي جاء تحت شعار “الجزائر: نظرة جديدة وآفاق جديدة”.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بقصر المعارض، كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

وحيا الرئيس تبون أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. الذين حضروا مراسم افتتاح فعاليات معرض الجزائر الدولي.

هذا وسيشهد المعرض والذي يستمر إلى غاية 25 جوان الجاري، مشاركة نحو 640 عارضا وطنيا وأجنبيا.

كما ستكون ايطاليا ضيف شرف الطبعة الجديدة لهذا الحدث الاقتصادي الهام المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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