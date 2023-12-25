رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان

أشرف اليوم الإثنين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه.

واستُهلت الأشغال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم الاستماع الى النشيد الوطني، حيث عرفت حضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، نذير العرباوي، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج

وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، بوعلام بوعلام، الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وتأتي الدورة غير العادية للبرلمان تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر2023 المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

هذا ويتضمن جدول أعمال الدورة بعد افتتاحها، خطاب رئيس الجمهورية للأمة، لتختتم بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.

ليديا كبيش

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