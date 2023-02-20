رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتعليمات لضمان التموين خلال شهر رمضان الكريم

وجَّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، مجموعة من الأوامر والتعليمات بخصوص التدابير المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان الكريم.

وأفاد البيان الصادرعن مجلس الوزراء، أنّ الرئيس تبون، أمر باستحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الإستقرار الاجتماعي.

كما شدد الرئيس، على أن تقليص فاتورة الإستيراد، لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا.

هذا وأمر رئيس الجمهورية، بتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءاً من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.

ش.ن

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